Polis açıklamasına göre, Şehit Mehmet Ali Sokak’ta meydana gelen olayda A.D. (58), H.D. (69) ve K.D. (45) ile H.K. (40) arasında sosyal medya paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların birbirlerinin vücutlarının çeşitli yerlerine vurduğu kavgada, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri belirtildi.
Kavga sırasında H.D.’nin, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla H.K.’yi sağ elinden yaraladığı kaydedildi.
Olayla ilgili tüm şahısların tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.