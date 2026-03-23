Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Güney Kıbrıs’ın kredi notunu, uzun ve kısa vadeli borç notunu “A-/A-2” şeklinde değerlendirdi.

Politis gazetesi, Standard & Poor’s değerlendirme kapsamında, Güney Kıbrıs ekonomisinin, Orta Doğu’daki çatışmanın etkilerini atlatacağı öngörüsüne de yer verdi.

Habere göre Standard & Poor’s ayrıca Güney Kıbrıs’ın bu yıl yüzde 2.8 oranında büyümesini de öngörüyor.

GÜNEY KIBRIS'IN KREDİ NOTU 14 KASIM'DA "DURAĞAN"DAN "POZİTİF"E YÜKSELTİLMİŞTİ

S&P, 14 Kasım 2025’te yayımladığı önceki değerlendirmesinde ise ülkenin kredi notunu “A-” seviyesinde teyit etmiş, görünümünü “durağan”dan “pozitif”e yükseltmişti. Kuruluş, bu kararı ekonominin dayanıklılığı, güçlü mali performans ve kamu borcundaki düşüş eğilimine dayandırmıştı.

Aynı raporda kamu borcunun önümüzdeki yıllarda gerilemeye devam etmesinin beklendiği, büyümenin ise hizmet ihracatı, iç tüketim ve AB’nin Kurtarma ve Dayanıklılık Mekanizması kapsamındaki yatırımlarla destekleneceği ifade edilmişti. Bankacılık sektöründe sorunlu kredilerin azalması ve kredi akışının toparlanması da olumlu unsurlar arasında gösterilmişti.

S&P, orta vadede ekonominin 2025-2028 döneminde yaklaşık yüzde 3 büyümesini öngörürken, mali disiplinin sürmesi halinde kamu borcunun 2028’e kadar GSYH’nin yüzde 35’ine kadar gerileyebileceğini belirtmişti. Bununla birlikte kuruluş, dış açıklar ve küresel gelişmelere bağımlılık gibi risk unsurlarına da dikkat çekmişti.

Güney Kıbrıs yönetimi ise söz konusu değerlendirmeyi, uygulanan ekonomik politikaların uluslararası piyasalarda güven yarattığının göstergesi olarak değerlendirmişti.