Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu'nun etkinliklerinin durdurulduğu bildirildi.

Daireden yapılan açıklamada, "Spor Dairesi olarak, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’na 9 Şubat 2024 tarihli yazı ile dairemize gelen müracaatlara istinaden ivedi olarak 2023-2024 organizasyonları, katılım sağlayan kulüpleri ve yarış sonuçları ile ilgili bilgiler istenmiştir. Bu bilgilerin dairemize iletilmesi ve değerlendirilerek ilgili federasyonun faaliyet takvimi doğrultusunda Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun yapılması programlanan etkinliklerinin durdurulması konusunda gereği için uygulama istenmiştir. Bu sürecin dışında dairemiz tarafından herhangi bir uygulamaya gidilmemiştir." denildi.

FEDERASYON'DAN SERT TEPKİ...

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu'nun Spor Dairesi tarafından etkinliklerinin durdurulmasına yönetim kurulu adına başkan Salih Yalızat bildiri yayımlayarak sert tepki gösterdi. Yalızat, uluslararası etkinlikler de dahil faaliyetlerinin durdurulmasının kendilerine ambargo uygulaması olduğunu ve yasal haklarını kullanacaklarını açıkladı.