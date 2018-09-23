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Aslan'ın rakibi darmadağın...

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın rakibi Schalke 04, Bundesliga'da konuğu Bayern Münih'e 2-0 yenildi. Schalke 04, sezonun 4. haftasında dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

23 Eylül 2018 Pazar 09:31
Aslan'ın rakibi darmadağın...

Almanya Bundesliga’da 4. hafta karşılaşmasında Schalke 04, sahasında Bayern Münih’e 2-0 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Galatasaray’ın rakiplerinden Schalke 04, Veltins Arena’da lider Bayern Münih’i konuk etti. Bavyera ekibi, 8. dakikada James Rodriguez ve 64. Robert Lewandowski’nin golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Ligde henüz galibiyet veya beraberlik elde edemeyen Schalke 04, bir maç eksiği bulunan Bayer Leverkusen ile puansız iki takımdan biri konumunda. Bayern Münih ise 12 puanla liderliğini sürdürdü.

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Anahtar Kelimeler:
SchalkeBayern MünihSporHaberKKTC
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