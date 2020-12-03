Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası kurallarına aykırı hareket’, 1 tutuklu
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası...
‘Hırsızlık yaptı, üzerinden sahte para çıktı’
‘Hırsızlık yaptı, üzerinden sahte para...
‘6 aylık bebeğe sahte doğum belgesi’
‘6 aylık bebeğe sahte doğum...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası

Barcelona iflas eşiğinde: "Korkunç"

Barcelona Kulübü Başkanı Carles Tusquets, "Ekonomik durum endişe verici. Çok kötü ama umut var." açıklamasında bulundu.

03 Aralık 2020 Perşembe 14:45
434 Okunma
Barcelona iflas eşiğinde: "Korkunç"

Rac1'e konuşan Tusquets, Barcelona'da geçen hafta varılan anlaşma gereği, kulübün ekonomik durumuna katkı sağlamak için futbolcuların ocak ayı maaşlarını almayacaklarını söyledi.

"Şu anda sahip olduğumuz anlaşma, nakit sorunu yaşamadan sezonu bitirmemizi sağlıyor. Bu sezon kurtarıldı." diyen Tusquets, futbolculara ödenmesi gereken 170 milyon Euro'nun gelecek 4 yıl içinde yapılacağını kaydetti.

Barcelona Kulübü Başkanı, "Stadyumlar açıldığında hiçbir şey yapmadan 220 milyon Euro gelir elde edeceğiz, sponsorlar sayesinde 320 milyon Euro da gelecek. Bu olana kadar giderler durmuyor. Şu anda korkunç bir durum var ama stadyumları açtığımızda telafi edebiliriz." dedi.

Detay vermeden kulüpte imza bekleyen yüksek maliyetli faturalar olduğunu aktaran Tusquets, "İmza atmadığımız bazı faturalar var. Bunların net olduğunu düşünmediğimizden imza sorumluluğu almak istemiyoruz. Bunlar, iyi hazırlanmamış ya da piyasa değerinde olmadığını düşündüğümüz şeyler. Gelecek kulüp başkanına bunları aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Sezon öncesinde tartışma konusu olan Lionel Messi'nin takımdan ayrılma talebiyle ilgili bir soruya da cevap veren Tusquets, "Ekonomik olarak bakıldığında Messi'yi satmak arzulanabilir bir şey olabilirdi ama bunu teknik kadroya sormak lazımdı." değerlendirmesini yaptı.

NEYMAR İDDİASI
Tusquets ayrıca, Paris Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar'ın Barcelona'ya geri dönmesinin ancak "Bedavaya gelmesi ya da yeni gelecek başkanın şapkadan tavşan çıkarmasıyla olabileceğini" söyledi.

Barcelona'da eski başkan Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulunun ekim ayında istifasının ardından geçici olarak kulüp başkanlığına Carles Tusquets getirilmişti.

Katalan kulübünde yeni başkanın belirlenmesi için 24 Ocak'ta seçim yapılması öngörülürken, 9 aday arasından Joan Laporta ve Victor Font favori gösteriliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor!
Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor!
Futbol Kulüpleri, görüşmeye çağrıldı
Futbol Kulüpleri, görüşmeye çağrıldı
F1 pilotu Hamilton koronavirüse yakalandı
F1 pilotu Hamilton koronavirüse yakalandı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim