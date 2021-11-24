Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci haftasında Beşiktaş ile Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırladı.
Beşiktaş'ın 20'nci dakikada sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Mazraoui'nin müdahalesi sırasında top bu oyuncunun eline çarptı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı itirazında bulunurken maçın hakemi Peljto, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu kenardan izledi. Hakem, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.
22'nci dakikada penaltıyı kullanan Ghezzal, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
54'üncü dakikada ani gelişen Ajax atağında, Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Tagliafico, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda daha müsait durumdaki Haller'i gördü. Haller rahat bir şekilde meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
69'uncu dakikada Ajax, serbest vuruş organizasyonuyla üstünlük golünü buldu. Sol çaprazdan serbest vuruşu kullanan Tadic, ceza alanındaki Martinez'e topu gönderdi. Martinez'in vuruşunda altıpasta bekleyen Haller'in tamamladığı meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2
Karşılaşma Ajax'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi