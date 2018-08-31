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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

31 Ağustos 2018 Cuma 14:49
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un rakipleri belli oldu!

Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılan kura çekiminde Beşiktaş 1'inci, Fenerbahçe 2'nci Akhisarspor ise 4'üncü torbadan katıldı. 

I Grubu: Beşiktaş, Genk, Malmö, Sarpsborg

D Grubu: Anderlecht, Fenerbahçe, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava

J Grubu: Sevilla, Krasnodar, Standard Liege, Akhisarspor

Final maçı 29 Mayıs’ta Bakü’de

Grup maçları 20 Eylül’de başlayacak ve 13 Aralık’ta sona erecek. İlk iki sırayı alanlar bir üst tura çıkacak. Final maçı ise 29 Mayıs 2019’da Azerbaycan’ın Başkent’i Bakü’de bulunan Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFenerbahçeAkhisarsporKuraUEFA Avrupa LigiSporHaber
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