Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçları programını araştırmaya başladı.Keyifli bir haftasonu geçirmek isteyen futbolseverler oynanacak maçları yakından takip ediyor.
10 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçları sizler için derledik.Birbirinden keyifli maçlara sahne olacak Cumartesi maçları sizi ekrana kilitleyecek.
Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'de oynanacak tüm maçlar ileri bir tarihe ertelendi.
İşte 10 Eylül Cumartesi gününün maç programı;
Spor Toto Süper Lig
Konyaspor - Hatayspor
Fatih Karagümrük - Giresunspor
Gaziantep FK - Ümraniyespor
Almanya Bundesliga
Bayern München - Stuttgart
Leipzig - Borussia Dortmund
Hoffenheim - Mainz 05
Eintracht Frankfurt - Wolfsburg
Hertha Berlin - Bayer Leverkusen
Schalke 04 - Bochum
İtalya Serie A
Napoli - Spezia
Inter - Torino
Sampdoria - Milan
Fransa Ligue 1
PSG - Brest
Marsilya - Lille
İspanya La Liga
Rayo Vallecano - Valencia
Espanyol - Sevilla
Cadiz - Barcelona
Atletico Madrid - Celta Vigo
Hollanda Eredivisie
NEC Nijmegen - Fortuna Sittard
Ajax- Heerenveen
Excelsior - Emmen