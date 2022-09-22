Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
9 tane aracın dikiz aynasını kırdı!
9 tane aracın dikiz aynasını...
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
banner107

Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

22 Eylül 2022 Perşembe 20:44
40 Okunma
Bugün hangi maçlar var?



Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

FUTBOLDA GÜNÜN PROGRAMI

(22 EYLÜL 2022) ULUSLAR LİGİ A LİGİ

1. GRUP 21:45 Hırvatistan - Danimarka

21:45 Fransa - Avusturya

ULUSLAR LİGİ A LİGİ 4. GRUP

21:45 Belçika - Galler

21:45 Polonya - Hollanda

ULUSLAR LİGİ C LİGİ 1. GRUP

21:45 Türkiye - Lüksemburg

21:45 Litvanya - Fareo Adaları

ULUSLAR LİGİ C LİGİ 3. GRUP

17:00 Kazakistan - Beyaz Rusya

21:45 Slovakya - Azerbaycan

ULUSLAR LİGİ D LİGİ 1. GRUP

19:00 Letonya - Moldova

21:45 Lihtenştayn - Androrra

Anahtar Kelimeler:
MaçFutbolSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman?
Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman?
"En iyi şekilde hazırlanacağız"
"En iyi şekilde hazırlanacağız"
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim