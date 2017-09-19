Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104918
ALTIN
147.092
DOLAR
3.4930
STERLİN
4.7124
EURO
4.1820
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Rus helikopteri tatbikatta park halindeki araçları vurdu! 
Tatbikatta yalnışlıkla sivilleri vudular
Alzheimer için yararlı!
Bulmaca yerine sudoku
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
"Acı biber yiyin, mikropları öldürün"
"Acı biber yemek sağlıktır"

Burak Yılmaz'lı Trabzonspor kaybetmiyor

Trabzonspor golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın forma giydiği maçları kaybetmiyor.

19 Eylül 2017 Salı 14:30
Burak Yılmaz'lı Trabzonspor kaybetmiyor

Trabzonspor, sezon başında Çin kulübü Beijing Guoan'dan transfer ettiği eski oyuncusu Burak Yılmaz'ın forma giydiği maçlarda yenilmedi. Bu sezon golcü oyuncunun forma giymediği Göztepe maçında bordo-mavililer sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da goller Burak Yılmaz'ın ayağından gelmişti. Milli futbolcu 5. haftada takımının kaydettiği 11 golün 5'ine imzasını attı. Süper Lig'in geride kalan 5 haftasında 4 maçta sahaya ilk on birde çıkan golcü oyuncu 288 dakika sahada kaldı. Bordo-mavililerin elde ettiği 8 puanın 5'ine direkt katkı yapan golcü oyuncu sadece Gençlerbirliği maçını boş geçti.

Gol krallığında iddialı

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz gol krallığı yarışının da en iddialı isimlerinden biri. 7 golü bulunan Galatasaray'lı Gomis'in ardından 5 gol ile ikinci sırada yer olan milli oyuncu daha önce Trabzonspor ve Galatasaray formalarıyla yaşadığı gol krallığı sevincini bu sezon tekrar yaşamak istiyor. Burak, 2011-12 sezonunda Trabzonspor formasıyla 33 gol atarak gol kralı olmuştu. Bir sonraki sezon ise Galatasaray forması giyen oyuncu 24 golle bu sevinci yaşamıştı.

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın dışında Olcay Şahan ve Rodallega'nın 2, Kucka ve Onazi'nin ise 1'er golü bulunuyor.

Bu sezon Burak Yılmaz'ın forma giydiği maçlar ve attığı goller şöyle:

Trabzonspor - Atiker Konyaspor....: 2-1 (2 gol)
Fenerbahçe - Trabzonspor.............: 2-2 (1 gol)
Medipol Başakşehir - Trabzonspor: 2-2 (2 gol) 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi
Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi
Galatasaray maçında rekor bekleniyor
Galatasaray maçında rekor bekleniyor
Alex'in belgeseli Ekim'de Türkiye'de
Alex'in belgeseli Ekim'de Türkiye'de

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim