Burak Yılmaz'lı Trabzonspor kaybetmiyor

Trabzonspor, sezon başında Çin kulübü Beijing Guoan'dan transfer ettiği eski oyuncusu Burak Yılmaz'ın forma giydiği maçlarda yenilmedi. Bu sezon golcü oyuncunun forma giymediği Göztepe maçında bordo-mavililer sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da goller Burak Yılmaz'ın ayağından gelmişti. Milli futbolcu 5. haftada takımının kaydettiği 11 golün 5'ine imzasını attı. Süper Lig'in geride kalan 5 haftasında 4 maçta sahaya ilk on birde çıkan golcü oyuncu 288 dakika sahada kaldı. Bordo-mavililerin elde ettiği 8 puanın 5'ine direkt katkı yapan golcü oyuncu sadece Gençlerbirliği maçını boş geçti.

Gol krallığında iddialı

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz gol krallığı yarışının da en iddialı isimlerinden biri. 7 golü bulunan Galatasaray'lı Gomis'in ardından 5 gol ile ikinci sırada yer olan milli oyuncu daha önce Trabzonspor ve Galatasaray formalarıyla yaşadığı gol krallığı sevincini bu sezon tekrar yaşamak istiyor. Burak, 2011-12 sezonunda Trabzonspor formasıyla 33 gol atarak gol kralı olmuştu. Bir sonraki sezon ise Galatasaray forması giyen oyuncu 24 golle bu sevinci yaşamıştı.

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın dışında Olcay Şahan ve Rodallega'nın 2, Kucka ve Onazi'nin ise 1'er golü bulunuyor.

Bu sezon Burak Yılmaz'ın forma giydiği maçlar ve attığı goller şöyle:

Trabzonspor - Atiker Konyaspor....: 2-1 (2 gol)

Fenerbahçe - Trabzonspor.............: 2-2 (1 gol)

Medipol Başakşehir - Trabzonspor: 2-2 (2 gol)