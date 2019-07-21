Eljif Elmas kamp kadrosuna alınmadı

Eljif Elmas, Fenerbahçe’nin Avusturya kampına dahil edilmedi. Eljif Elmas ile birlikte Barış Alıcı da Avusturya kampı kadrosunda yer bulamadı.
Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Eljif Elmas, kişisel sosyal medya hesabından Fenerbahçe’ye veda videosu paylaştı. İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’ye transfer olacağı konuşulan ve sarı-lacivertlilerin Avusturya’da yapacağı kamp kadrosuna dahil edilmeyen genç oyuncu, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nden ayrıldığı bir anın videosunu paylaşırken, videoya sarı ve lacivert kalpler koyup, güle güle mesajı verdi.
Makedon oyuncunun önümüzdeki hafta sarı-lacivertli takımdan ayrılarak Napoli’ye imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe’nin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.