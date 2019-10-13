EURO 2020 Fransa Türkiye maçı için geri sayım...

Arnavutluk karşısında aldığımız galibiyet sonrasında motive olan milli takımımız Fransa ile karşılaşacak. Son oynanan mücadelede Fransa'yı kendi sahamızda 2-0'lık skor ile mağlup etmeyi başarmıştık. Peki Fransa Türkiye maçı ne zaman ve hangi kanalda?