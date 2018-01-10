Euroleague’de 9. Galibiyet: 80-56

BRT Spor'un haberine göre, FIBA Kadınlar Euroleague 11’inci hafta maçında bu akşam İspanyol ekip Perfumerias Avenida ile karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi, rakibini 80-56 sonuçla yendi.

Zorlanmadığı maçın ilk bölümünü 27-14 önde geçen takımımız, soyunma odasına da 46-31 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte skoru 65-41’e getiren temsilci, sahadan 80-56 galip ayrıldı.

İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda yer alan mücadeleyi kazanan temsilcimiz bu sonuçla Lig’deki 9’uncu galibiyetine ulaştı.

Euroleague’in B Grubu’nda mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi’nin bugüne kadar 2 mağlubiyeti bulunuyor.

YDÜ, bu yenilgileri güçlü Rus ekip Ekaterinburg’a karşı almış durumda..

‘Play Off’ turu öncesi son 3 maç

Temsilcimiz FIBA Kadınlar Euroleague ‘Play Off’ turu öncesinde son 3 maça çıkacak.

12’inci hafta mücadelesini Wisla Krakow (Polonya) deplasmanında verecek YDÜ Takımı, 13’üncü haftada da Fenerbahçe’nin sahasında olacak. Temsilcimiz 14’üncü haftada ise Rus temsilci Nadezhda’yı konuk edecek.

Basketbolseverler yine BRT’den izledi

Gerçekleştirdiği ‘canlı’ yayınlarla da ülke sporuna desteğini sürdüren Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), Yakın Doğu Üniversitesi’nin Eurocup mücadelesinin ardından bu yılki Şampiyonlar Ligi, Euroleague maçlarını da ‘canlı’ ekrana getiriyor.

Basketbolseverler, Türkiye Bilyoner.Com Kadınlar Basketbol Ligi yanısıra Euroleague’de de oldukça başarılı bir sezon geçiren YDÜ’nün İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynadığı ev sahibi karşılaşmalarını bu sezon da BRT 1’den izleme şansına sahip.

Ülke sporseverleri “Cumhurbaşkanlığı Kupası” ile müzesine dördüncü Kupayı taşıyan YDÜ’nün bu akşam Avenida ile oynadığı 11.hafta maçını da yine BRT 1’den takip etti.