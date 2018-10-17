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Fabregas artık Guiness Rekorlar Kitabı'nda

Ben en hızlı, en güçlü, en esnek sporcu değilim ancak işimi her zaman iyi yapmaya çalıştım"

17 Ekim 2018 Çarşamba 20:50
Fabregas artık Guiness Rekorlar Kitabı'nda

Chelsea'nin İspanyol orta saha oyuncusu Cesc Fabregas, Premier Lig'de 100 asiste en hızlı ulaşan oyuncu olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Chelsea'nin başarılı orta saha oyuncusu Cesc Fabregas, artık Guinness Rekorlar Kitabı’nın bir parçası. İspanyol yıldız, Premier Lig'de en hızlı 100 asist barajına ulaşan oyuncu olarak rekorlar kitabına girdi. Fabregas 100'üncü asistini, 31 Aralık 2016'da Stoke City ile oynanan maçta Willian'a yapmıştı. Yıldız oyuncu, sadece 293 maçta 100 asiste ulaşmıştı.

Fabregas'ı takip eden Ryan Giggs ise 100 asist yapmak için 367 maçta forma giymişti. Fabregas, adının Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi nedeniyle büyük gurur duyduğunu söyledi. Bu sezon Chelsea'da süre almakta zorlanan deneyimli oyuncu, "Ben en hızlı, en güçlü, en esnek sporcu değilim. Fazla yükseğe sıçradığım da söylenemez. Ancak işimi her zaman iyi yapmaya çalıştım. Bu nedenle Guiness Rekorlar Kitabı’na girdiğim için gurur duyuyorum" dedi.

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