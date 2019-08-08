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Falcao'dan Muslera'nın paylaşımına 'Cimbombom' yorumu

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Radamel Falcao, taraftarı heyecanlandıracak bir paylaşımda bulundu. Yıldız oyuncu Muslera'nın paylaşımının altına 'Cimbombom' yorumunu yazdı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:14
Falcao'dan Muslera'nın paylaşımına 'Cimbombom' yorumu

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Kolombiyalı yıldız oyuncu Radamel Falcao, sosyal medyadan taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. 

33 yaşındaki yıldız oyuncu Fernando Muslera'nın Instagram'dan yaptığı Süper Kupa zaferi paylaşımının altına 'Cimbombom' yazarak yorum yaptı. 

MUSLERA: GALATASARAY'A GEL

Başarılı file bekçisi, Falcao'nun bu paylaşımının ardından, "Galatasaray'a gel idol" cevabını verdi. 

"GEL, BİR HAFTA SONRA SEZON BAŞLIYOR"

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk da Falcao'nun yorumuna cevap veren isimlerden. Donk, "Gel, bir hafta sonra sezon başlıyor" mesajını yolladı. 

ALBAYRAK'TAN TAKİP

Tüm bu yorumların ardından Aldurrahim Albayrak, Radamel Falcao'yu takip etmeye başladı ve gönderilerini beğendi. 

BAŞKAN CENGİZ: İNŞALLAH DİYELİM

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, transferi gündemde olan Radamel Falcao için "İnşallah diyeyim" değerlendirmesinde bulundu.

TFF Süper Kupa maçının ardından düzenlenen törenden sonra basın mensuplarına açıklama yapan Cengiz, Monaco'dan transfer edilmesi beklenen Kolombiyalı futbolcuyla ilgili, "İnşallah kampta açıklama olursa okuruz. İnşallah diyeyim." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 08.08.2019 12:02
Anahtar Kelimeler:
MusleraFalcao
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