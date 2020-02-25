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Federasyon Kupası Yakın Doğu'nun: 69-55

25 Şubat 2020 Salı 23:32
Federasyon Kupası Yakın Doğu'nun: 69-55
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Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Kupası’nda şampiyon bu akşam oynanan final maçının ardından belirlendi ve Yakın Doğu Üniversitesi, finalde Koopspor’u 69-55’lik skor ile yenerek kupayı müzesine taşıdı.

FİNAL MAÇI HEYECANLI VE ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maç çekişmeli başlarken ilk periyot 12-12 eşitlikle tamamlandı. Karşılıklı basketlerin atıldığı ikinci periyot sonunda YDÜ soyunma odasına 35-29 üstün girdi. İkinci devrede de kıyasıya bir mücadele vardı, YDÜ çift haneli sayılara farkı çıkarsa da Koopspor, son periyotta farkı eritmeyi başardı. Son sözü YDÜ söyledi ve maçı 69-55 kazanarak federasyon kupasının sahibi oldu.

ANDERSON, İHSAN VE PALMER’DEN ETKİLEYİCİ RAKAMLAR

YDÜ’de 3 isim performansları ile öne çıktı. 22 sayı 12 ribaunt ile Lashard Anderson, 15 sayı, 8 ribaunt ile İhsan Üğütücü ve 13 sayı 17 ribaunt ile Darryl J.Palmer galibiyette önemli pay sahibi isimler oldu. Koopspor’da 21 sayı atan Vucasin Mandic çift haneli sayılara ulaşan tek isim oldu.

YDÜ’YE KUPASINI BAŞKAN SÜTÇÜ TAKDİM ETTİ

Maçın ardından kupa törenine geçildi. Şampiyon YDÜ’nün kaptanı Halil Kutruza’ya kupayı Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü takdim etti.

YDÜ oyuncuları kupayı büyük bir coşku ile havaya kaldırırken, onları ilk tebrik eden rakipleri Koopspor’un oyuncuları oldu.

MVP ÖDÜLÜ ANDERSON'UN

Federasyon Kupası'nda En Değerli Oyuncu (MVP) ödülü ise 22 sayı ve 12 ribaunt ile double  double yapan ve sahanın en skorer ismi olan YDÜ'den Lashard Anderson'a gitti.

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