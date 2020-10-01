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Fenerbahçe 9 numarasını resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Senegalli santrfor Papiss Cisse'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

01 Ekim 2020 Perşembe 16:31
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Fenerbahçe 9 numarasını resmen açıkladı

Transfer döneminin flaş ekibi Fenerbahçe, takviyelerine bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertli kulüp, Mbwana Samatta'nın ardından bonservisi elinde olan Papiss Cisse'yi de kadrosuna katarak forvet hattını iyice güçlendirdi.

EROL BULUT'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Alanyaspor'da forma giyen Senegalli santrforun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Erol Bulut'un eski öğrencisi olan 35 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Fransa'nın Metz, Almanya'nın Freiburg, İngiltere'nin Newcastle United takımlarında forma giyerken, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarını Aytemiz Alanyaspor'da geçirdi. Senegal Milli Takımı'nın da formasını giyen Cisse, Alanyaspor'da 2 sezonda 65 maça çıkarken, 42 kez fileleri havalandırdı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 22 gol atan Cisse, Alexander Sörloth'un ardından gol krallığında 2. sırayı elde etmişti.

Son Güncelleme: 01.10.2020 16:37
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