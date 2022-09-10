Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
Cezaevi'ne gönderildi...
Cezaevi'ne gönderildi...
Bu kez Polisi darp etti!
Bu kez Polisi darp etti!
Çarptığı yaya 40 metre savruldu!
Çarptığı yaya 40 metre savruldu!
Botoks olayında yeni gelişme
Botoks olayında yeni gelişme
banner107

Fenerbahçe'den 3 isim forma giyemeyecek

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Bruma, Novak ve Lemos, ligde forma giyemeyecek.

10 Eylül 2022 Cumartesi 22:12
115 Okunma
Fenerbahçe'den 3 isim forma giyemeyecek


Son dakika haberi! Fenerbahçe'de Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak, Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmedi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF'nin tescil listesine dahil edilmemiştirler." denildi.

Söz konusu kararın teknik olduğunu vurgulanarak, oyuncularla ilgili bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmadığı belirtildi.

Bruma'da Hamstring yırtığı tespit edildiği ve oyuncunun 3 haftalık bir tedavi sürecinin ön görüldüğünün aktarıldığı açıklama, şu ifadelerle son buldu:

"Dünya Kupası organizasyonu sebebiyle olağandışı bir futbol takvimi yaşayacağımız sezonun ilk yarısı için 14 Kasım’a kadar sürecek olan bu durum sebebiyle 3 oyuncumuza profesyonelce davranışları ve anlayışları adına teşekkür ediyoruz."

Alınan karar neticesinde söz konusu futbolcular, ligin ilk devresinde Süper Lig maçlarında forma giyemeyecek.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig'de 4 büyüklerin kadrolarında son durum
Süper Lig'de 4 büyüklerin kadrolarında son durum
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim