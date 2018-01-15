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Forest sadece golcüyü tuttu

Süper Lig’in başkent ekiplerinden Küçük Kaymaklı sezonun ikinci devresinde kadroya alacağı yabancı oyuncularını henüz belirleyebilmiş değil.

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:33
Forest sadece golcüyü tuttu
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Havadis Spor'un haberine göre, Süper Lig’in başkent ekiplerinden Küçük Kaymaklı sezonun ikinci devresinde kadroya alacağı yabancı oyuncularını henüz belirleyebilmiş değil. Yeni yabancı oyuncular deneyen Kaymaklı, son yapılan Yılmaz Balcı Anı Karşılaşması’nda Türk Ocağı’na karşı oynayan forvet Yohan, orta sahada Frenk ve Yeniboğaziçi’nin düşünmediği Teti’den sadece Yohan’ı tuttu.

Teknik direktör İltaç Karayel’in raporu doğrultusunda Frenk ve Teti’yi gönderen Kaymaklı yönetimi Yohan’ı takımla birlikte çalışmalarda tutmaya devam edecek.

Bir süre daha izlenecek olan Yohan’ın yanı sıra yeni yabancı oyuncuları da deneyip izleyecek olan Kaymaklı 22 Ocak’ta tamamlanacak olan yabancı futbolcu transfer dönemine kadar çeşitli futbolcu alternatifleri üzerinde duracak.

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