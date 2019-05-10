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Formula 1’da sıradaki durak İspanya

Formula 1'de sezonun 5. yarışı İspanya'da 12 Mayıs Pazar günü 16:10'da yapılacak.

10 Mayıs 2019 Cuma 12:12
Formula 1’da sıradaki durak İspanya
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Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, İspanya’nın ev sahipliği yapacağı sezonun beşinci yarışıyla sürecek.

İspanya’nın Montmelo bölgesindeki 4 bin 655 metrelik Barcelona-Katalonya Pisti’nde 66 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00’da başlayacak. Yarış ise 12 Mayıs Pazar günü TSİ 16.10’da gerçekleştirilecek.

Mercedes pilotlarından Fin Valtteri Bottas, Avustralya ve Bakü’deki yarışları, takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise Bahreyn ve Çin’deki yarışları ilk sırada tamamlamıştı.

İspanya Grand Prix’si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Valtteri Bottas (Finlandiya): 87 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 86

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3. Sebastian Vettel (Almanya): 52

4. Max Verstappen (Hollanda): 51

5. Charles Leclerc (Monaco): 47

 Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 173 puan

2. Ferrari: 99

3. Red Bull: 64

4. McLaren: 18

5. Racing Point: 17

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