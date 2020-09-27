Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Motor hırsızı kıskıvrak yakalandı
Motor hırsızı kıskıvrak yakalandı
Bronz heykeli çalmakla suçlandı!
Bronz heykeli çalmakla suçlandı!
Gökhan Naim cinayetinde flaş gelişme
Gökhan Naim cinayetinde flaş gelişme
10 yıl hapse mahkum edildi
10 yıl hapse mahkum edildi
Kadına şiddete 8 ay hapis cezası
Kadına şiddete 8 ay hapis...

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Derbinin ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

27 Eylül 2020 Pazar 18:13
578 Okunma
Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine tam kadro çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte dev maç öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Galatasaray'da ise sakatlığı bulunan Emre Akbaba derbide görev yapamayacak.

İŞTE DERBİNİN İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Martin Linnes, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao

FENERBAHÇE: Altay, Caner, Tisserand, Lemos, Gökhan Gönül, Gustavo, Sosa, Ozan, Deniz Türüç, Thiam, Valencia

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konyaspor Beşiktaş karşısında farklı kazandı
Konyaspor Beşiktaş karşısında farklı kazandı
Vincent Aboubakar Beşiktaş yolunda
Vincent Aboubakar Beşiktaş yolunda
Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi koronavirüs şoku
Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi koronavirüs şoku
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim