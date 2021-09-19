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Galatasaray, Süper Lig'de kayıp!

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Son iki haftadır rakipleriyle berabere kalan sarı-kırmızılılar, ligde ilk mağlubiyetini Akdeniz ekibi karşısında alırken 9 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 7. sıraya yerleşti.

19 Eylül 2021 Pazar 18:29
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Galatasaray, Süper Lig'de kayıp!

Avrupa Ligi'nde Lazio'yu deviren Galatasaray, Süper Lig'de 3 puan bıraktı. Sarı-kırmızılılar, TT Stadı'nda Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

3 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça temposuz geçerken iki takım da rakip kalede etkili olamadı. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Galatasaray, Alanya kalesinde oyunun belli bölümlerinde baskı yaratsa da ciddi bir gol fırsatı yaratamadı. 87. dakikada Candeias'ın golüne engel olamayan Aslan, karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de üst üste 3. kez puan kaybederken, 9 puanla 7. sıraya yerleşti.

 

Son Güncelleme: 20.09.2021 00:03
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAlanyaspor
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