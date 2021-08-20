Gençler Birliği Başkanlığı’ndan İstifa Etti

AKSA Birinci Lig temsilcisi Gençler Birliği başkanı Rifat Berkel istifasının ardından basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Görev yaptığı 2 yıl 9 aylık sürede borçla aldığı kulübe hizmetler verdiğini belirten Berkel, şu an kasada parayla görevi devredeceğini belirtti.

Kulüp içerisinde bazı kişisel problemler yaşadığını, söyleyen Berkel, yıpratmama adına bu konularda açıklama yapmayacağını söyledi.

Rifat Berkel, bu kulübe hakkını helal ettiğini, katkı koyanlara da teşekkür ettiğini söyledi.

Berkel " Mutlu olduğum, saygı gördüğüm yerde hizmet vermek isterim. Maalesef camiamızda bu konuda sorun yaşadım. Asılolan kulüptür, G. Birliği köklü bir kulüptür. Devam eden inşaat projesi ekonomik güç adına önemlidir, tamamlanınca işletmek ve gelir elde etmek geleceğe yön verecektir. Kulüpler Birliği'ndeki görevime devam edeceğim ancak kulüp başkanlığına dönmeyeceğim" dedi.(MHA)