Havuzda rekorlu başlangıç

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu'nun düzenlediği sezonun ilk Kulüplerarası Yüzme Yarışları dün yapılan müsabakalarla start aldı. Atatürk Yüzme Havuzu'da yer alan müsabalara rekor sayıda yüzücü katıldı. İki gün sürecek olan müsabakaların açılışında üç KKTC rekoru yenilenirken dokuz da yaş rekoru tarihe karıştı.

800 Metrede Rekor Üstüne Rekor

Şampiyonanın ilk gün programında yer alan 800 metre serbeste rekor üstüne rekor kırıldı. Erkeklerde uzun mesafenin başarılı ismi Doğukan Ulaç kendine ait KKTC rekorunu yenilerken yıldız kategoride olmasına karşın Sarp İşçi 14 yaştan 18 yaşa kadar tüm rekorlara adını yazdı. Kızlarda ise Özgül Çetin 800 metrede KKTC rekorunu geliştirerek bu müsabakada da rekor bandını takmayı pas geçmedi. 50 metre kurbağalamada bu branşın güçlü ismi Buğra Buba 29.75'lik derecesiyle 30 saniye barajını geçen ilk isim olurken kendine ait KKTC rekorunu geliştirdi. İlk kez yapılan final yarışında ise Emre Ersoy 50 metre serbestte 4 yaş rekorunu geliştirmeyi başardı. Müsabakalara bugün yapılacak ikinci gün yarışları ile devam edilecek.

İLK GÜN KIRILAN REKORLAR

800 metre erkekler

Doğukan Ulaç (YDÜ) 8.04.64 KKTC REKORU

Sarp İşçi (YDÜ) 10.01.44 14-18 YAŞ REKORU

800 metre kızlar

Özgül Çetin (Ferdi) 9.25.91 KKTC REKORU

50 metre serbest erkekler

Emre Ersoy (YDÜ) 24.35 15-18 YAŞ REKORU

50 metre kurbağalama erkekler

Buğra Buba (YDÜ) 29.75 KKTC REKORU

TAKIMSAL SIRALAMA

Yıldız Erkekler

1.Yakın Doğu Üniversitesi 2523

2.Ares Spor Kulübü 2530

3.Blue Fin Swimming 2488

Yıldız Kızlar

1.Yakın Doğu Üniversitesi 4107

2.Levent Spor Kulübü 1625

3.Fast Frog Kulübü 1384

Genç Erkekler

1.Yakın Doğu Üniversitesi 5480

2.Ares Spor Kulübü 3923

3.Blue Fin Swimming 2469

Genç Kızlar

1.Yakın Doğu Üniversitesi 5056

2.Ares Spor Kulübü 3336

3.Marlin Spor Kulübü 2003