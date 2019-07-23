Hockenheim’da bir Türk!

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Pierre Martinet desteğinde mücadele eden 21 yaşındaki milli sporcumuz Ayhancan Güven, Porsche Mobil1 Supercup 5. ayağı için 27-28 Temmuz tarihlerinde Almanya Hockenheim pistinde mücadele edecek.