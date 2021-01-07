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KKTC uluslararası oylamaya dahil edildi

Mersin ve KKTC arasındaki Barış Parkuru’nun dünya genelinde tanınması için Dünya Açık Su Yüzme Birliği'ne yapılan başvurunun kabul edildiği açıklandı. Böylece uluslararası bir kuruluş ilk kez KKTC ile ilgili bir organizasyonu tanımış oldu...

07 Ocak 2021 Perşembe 18:45
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KKTC uluslararası oylamaya dahil edildi

Uluslararası bir kuruluş ilk kez KKTC ile ilgili bir organizasyonu tanıdı.

KKTC Mersin Başkonsolosluğu ile Yenişehir Belediyesi’nin girişimleri neticesinde Mersin ve KKTC arasındaki yüzme parkurunun dünya genelinde tanınması ve resmiyet kazanması amacıyla Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Dünya Açık Su Birliği’ne “World Open Water Association”a başvuru yapmıştı.

Mersin ve KKTC arasındaki Barış Parkuru’nun dünya genelinde tanınması ve resmiyet kazanması amacıyla Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA)’ne yapılan başvuru kabul edildi.

Mersin ile KKTC arasındaki yüzme geçişi “Yılın Performansları” oylamasına da dahil edildi.

Mersin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında bir yüzme parkuru oluşturmak, KKTC’ye uygulanan haksız ambargoya dikkat çekmek ve uluslararası yüzücüleri bu parkura çekmek gibi önemli bir hedefleri olduğunu sık sık dile getiren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Başardık, hedefimize ulaştık” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Barış Parkurunda; Yenişehir Belediyesi sponsorluğunda Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından Mersin’den KKTC’ye ve KKTC’den Mersin’e ‘Barış’a Kulaç At’ yüzme geçişleri ve yine Yenişehir Belediyesi tarafından organize edilen, milli yüzücü Emre Seven’in gerçekleştirdiği Mersin-Kıbrıs Solo Yüzme Geçiş Denemesi yapılmıştı.

Barış Parkurunda yapılan geçişler ve Mersin-Kıbrıs Solo Yüzme Geçiş Denemesi hakemler eşliğinde yapılmıştı. Channel Swimming Association (Manş Geçişi Organizasyonu) Başkanı ve dünyaca ünlü İngiliz yüzücü Michael Read de Mersin-Kıbrıs Solo Yüzme Geçiş Denemesini gözlemci hakem olarak takip etmişti.

OY VERME İŞLEMİ SÜRÜYOR

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin, World Open Water Association’a yaptığı başvuru kabul edildi. Tanımlanan Barış Parkurundaki yüzme geçişi WOWSA tarafından 2020 Yılın Performansları oylamasına da dahil edildi. Barış Parkuru Yüzme Geçişi,12 performans arasında 450 oy ile şu anda dördüncü sırada yer alıyor.

Vatandaşlar, https://openwaterswimming.com/performance-of-the-year/ linkini tıklayarak oy verme işlemine katılabilecek.

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