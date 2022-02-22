KTFF Disiplin Kurulu toplandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 19-20 Şubat 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Turkcell U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Oğuzhan Serin (Çanakkale TSK)
1 Maç
Oben Kuzey Kaya (SFC Boğaziçi SK)
1 Maç
Ali Duvarcı (Göçmenköy İYSK)
1 Maç
Sampson Agoha (Gönyeli SK)
2 Maç
Mehmet Göktaş (Yenicami AK)
1 Maç
Hascan Kırmaz (Yenicami AK)
1 Maç
Turan Eskidemir (Cihangir GSK)
1 Maç
Enes Behcet Adar (Girne Halk Evi)
1 Maç
Onur Çelen (SFC Dörtyol SK)
1 Maç
Burak Okur (Mormenekşe GBSK)
1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Berkan Canatan (Çanakkale TSK)
1 Maç
Hüseyin Özbaysal (Mormenekşe GBSK)
1 Maç
Sedat İzzigil (Mormenekşe GBSK)
1 Maç
Ahmet Bayraktar (Mormenekşe GBSK)
1 Maç
Ergin Elsiz (Mesarya SK)
1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Mustafa Köleli (Maraş GSK)
Fikret Yağcıoğlu (Göçmenköy İYSK)
Salih Say (Miracle Değirmenlik SK)
Can Özsoy (Mormenekşe GBSK)
Aziz Özsakallı (Lefke TSK)
Burak Koçar (Gönyeli SK)
Olgun Tekbıyık (SFC Dörtyol SK)
Doğukan Demirman (Doğan Türk Birliği)
Alpay Eminoğlu (Girne Halk Evi)
Halil Esen (Girne Halk Evi)
Osman Turgut (L. Gençler Birliği SK)
Can Tırmık (Maraş GSK)
Güler Üneralp (Doğan Türk Birliği)
Hakkı Bora Çalışkan (Maraş GSK)
Güven Akgün (Miracle Değirmenlik SK)
Arda Erek (Küçük Kaymaklı TSK)
Candy Agbane (Mesarya SK)
Seyhan Karadağ (Mesarya SK)
Muzaffer Umut Cabbar (Maraş GSK)
Kutluhan Güçkan (Doğan Türk Birliği)
Dursun Ali Karal (Esentepe KKSK)
Berkant İstanbul (SFC Dörtyol SK)