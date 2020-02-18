Kupada KOOP ve GAÜ yarı finalde

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve Erkekler Süper Ligi takımlarının yer aldığı Federasyon Kupası'nda heyecan bu akşam oynanan iki maç ile başladı.

Gecenin ilk çeyrek final maçında Koopspor ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşılaştı. Mücadeleyi 77-29 kazanan Koopspor yarı finale yükseldi.

Gecenin diğer yarı finale kalma mücadelesinde ise Girne Amerikan Üniversitesş ile Soyerspor, karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçı 75-68 kazanan Girne ekibi GAÜ oldu.

Bu sonuçla Koopspor'un yarı finaldeki rakibi GAÜ olurken, DAÜ'den sonra Soyerspor da turnuvaya veda etti.

Federasyon Kupası' nda yarın akşam YDÜ ile LAÜ yarı final maçına çıkacak. Bu maçın kazananı adını finale yazdıracak.