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Mağusa Türk Gücü, şampiyonluk kupasını aldı

2021- 2022 AKSA Süper Lig Şampiyonu Mağusa Türk Gücü!

22 Nisan 2022 Cuma 22:40
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Mağusa Türk Gücü, şampiyonluk kupasını aldı

2021- 2022 AKSA Süper Lig Şampiyonu Mağusa Türk Gücü, şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun elinden aldı. 
Aynı törende A2 şampiyonu genç takım da kupa töreninde yer aldı, kupasına kavuştu. 
Mağusa Türk Gücü haftanın açılış maçında Cihangir ile 1- 1 berabere kaldı.

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