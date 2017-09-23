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Martin Skrtel kadrodan çıkartıldı

Kasığında sakatlığı bulunan ve hafta içinde yapılan antrenmanlarda denenen Martin Skrtel'in ağrıları geçmedi. Slovak futbolcu, Beşiktaş maçının kadrosundan çıkartıldı.

23 Eylül 2017 Cumartesi 14:26
Martin Skrtel kadrodan çıkartıldı

Fenerbahçe'de derbi öncesinde Martin Skrtel şoku yaşanıyor. Slovak savunmacı, kasığındaki ağrıların artması nedeniyle Beşiktaş maçının kadrosundan çıkartıldı.

Hafta içinde özel program dahilinde çalışan ve zaman zaman da takımla birlikte antrenmanlara katılan Skrtel, kasığındaki sakatlığın geçmemesi ve ağrılarının artması nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Bu futbolcunun yokluğunda Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın savunma göbeğinde Neto-Neustadter ikilisine görev vermesi bekleniyor. Fenerbahçe'de Skrtel'in yanı sıra Nabil Dirar da bu maçta oynayamayacak. Tedavisi devam eden Dirar'ın Akhisar maçında sahada olması bekleniyor. 

İhlas Haber Ajansı

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