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Milliler'in sıradaki rakibi Letonya

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında bugün Letonya ile karşılaşacak. Milli heyecan saat 21.45'te TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

30 Mart 2021 Salı 09:41
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Milliler'in sıradaki rakibi Letonya

Grubunda önce Hollanda'yı 4-2, ardından Norveç'i 3-0'lık skorla geçen A Milli Takım doludizgin ilerliyor. Ay-Yıldızlılar, Letonya maçından da galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele Polonyalı hakem Daniel Stefanski görev yapacak. Stefanski'nin yardımcılıkları ise Konrad Sapela ve Michal Obukowicz olacak.

Türkiye'nin Letonya sınavı bugün saat 21.45'te TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Milli Takım'da son durum

A Milli Takımı, gruptaki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup etmişti. İkinci sınavına Norveç deplasmanında çıkan Milliler, İspanya'daki mücadeleden de 3-0 galip ayrılarak ikide iki yapmıştı.

Grupta 6 puanla ilk sırada yer alan Şenol Güneş'in öğrencilerinin Letonya karşısında da tek hedefi galibiyet.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Ozan Tufan, Okay, Kenan, Hakan, Yusuf, Burak

Letonya: Ozols, Jurkovskis, Cernomordjis, Tarasovs, Savalnieks, Zjuzins, Tobers, Ciganiks, Ikaunieks, Kamess, Uldiriks.

Letonya ise ilk maçında evinde Karadağ'a 2-1, ikinci sınavında ise deplasmanda Hollanda'ya 2-0 mağlup oldu. Milli Takımın rakibi müsabaka öncesi grupta 5. sırada bulunuyor.

Grubun diğer maçlarında ise Cebelitarık-Hollanda ve Karadağ-Norveç karşı karşıya gelecek.

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