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Mohamed Salah, bunu da yaptı!

Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde inanılmaz bir gole imza attı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:43

Afrika Uluslar Kupası 2019 Elemeleri J Grubu’nda Mısır, sahasında Svaziland’ı konuk etti. Oldukça rahat bir oyun ortaya koyan Mısır, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Mısır’ın gollerini Ahmed Elmohamady, Amr Warda, Trezeguet ve Mohamed Salah attı. Liverpool forması giyen yıldız futbolcu Mohamed Salah’ın golü geceye damga vurdu. Mohamed Salah, ilk yarının son dakikasında uzun süre unutulmayacak bir gole imza attı.

Gelişen Mısır atağında Svaziland savunması topu kornere attı. Korner vuruşunda topun başına geçen Mohamed Salah, kimsenin beklemediği bir hareket yaptı. Büyün Svaziland savunması, kaleci de dahil, Mohamed Salah’ın orta yapmasını beklerken, yıldız futbolcu topu doğrudan kaleye gönderdi. Kalecinin son çabası da sürpriz vuruşta topu çıkarmaya yetmeyince, Mohamed Salah, kornerden topu ağlara göndermiş oldu.

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