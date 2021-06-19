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Nicosia Motors Tenis Ligi 5’nci hafta sonuçları belli oldu

2021 Nicosia Motors Tenis Ligi’nde 2’nci devre, A ve B gruplarında oynanan 5’inci hafta karşılaşmaları ile devam ediyor...

19 Haziran 2021 Cumartesi 17:21
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Nicosia Motors Tenis Ligi 5’nci hafta sonuçları belli oldu

Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2021 Nicosia Motors Tenis Ligi’nde 2’nci devre, A ve B gruplarında oynanan 5’inci hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Ligin A grubunda Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün Girne Belediyesi Tenis Kulübünü konuk ettiği karşılaşmayı 4-3’lük skorla ev sahibi takım Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kazanmayı bildi.

Ligin B grubunda ise Lefkoşa Şehir Kulübü ile Pakan Spor Kulübü Derneği’nin LŞK kortlarında karşı karşıya geldiği maç, Lefkoşa Şehir Kulübü’nün 6-1’lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Nıcosıa Motors Tenis Ligi’nde A ve B gruplarında oynanan 5’inci hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU 5.HAFTA

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 4 – 3 GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

2    TEK ERKEKLER    0

2    TEK KADINLAR    0

1    ÇİFT ERKEKLER   0

1    ÇİFT KADINLAR   0

0   KARIŞIK ÇİFTLER  1

B GRUBU 5.HAFTA

LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 6 - 1 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

2    TEK ERKEKLER    0

2    TEK KADINLAR   0

1    ÇİFT ERKEKLER   0

0    ÇİFT KADINLAR   1

1   KARIŞIK ÇİFTLER  0

Anahtar Kelimeler:
2021 Nicosia Motors Tenis Ligi
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