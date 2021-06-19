Nicosia Motors Tenis Ligi 5’nci hafta sonuçları belli oldu

Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2021 Nicosia Motors Tenis Ligi’nde 2’nci devre, A ve B gruplarında oynanan 5’inci hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
Ligin A grubunda Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün Girne Belediyesi Tenis Kulübünü konuk ettiği karşılaşmayı 4-3’lük skorla ev sahibi takım Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kazanmayı bildi.
Ligin B grubunda ise Lefkoşa Şehir Kulübü ile Pakan Spor Kulübü Derneği’nin LŞK kortlarında karşı karşıya geldiği maç, Lefkoşa Şehir Kulübü’nün 6-1’lik galibiyeti ile sonuçlandı.
Nıcosıa Motors Tenis Ligi’nde A ve B gruplarında oynanan 5’inci hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;
A GRUBU 5.HAFTA
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 4 – 3 GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
2 TEK ERKEKLER 0
2 TEK KADINLAR 0
1 ÇİFT ERKEKLER 0
1 ÇİFT KADINLAR 0
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1
B GRUBU 5.HAFTA
LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 6 - 1 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
2 TEK ERKEKLER 0
2 TEK KADINLAR 0
1 ÇİFT ERKEKLER 0
0 ÇİFT KADINLAR 1
1 KARIŞIK ÇİFTLER 0