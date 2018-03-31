Ocak ikinci yarıda alevlendi

BRT Spor'un haberine göre, İki Leymosun takımı Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı, Süper Ligin 25. Haftanın açılış maçında Girne 20 Temmuz Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk devresini 1-0 geride kapatan Türk Ocağı, ikinci yarıda rakibinin savunmada yaptığı hataları da iyi değerlendirerek mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Türk Ocağı’na galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Ömer Gül, 68. dakikada Eneramo, 77. dakikada Remzi Betmezoğlu ve 90+2. dakikada Justice kaydetti. Doğan Türk Birliği’nin tek golünü ise 3. dakikada Okafor attı.

dakikada gelişen Doğan Türk Birliği atağında gerilerden rakip defans arkasına atılan uzun topa Okafor ile birlikte 2 defans oyuncusu Mustafa ve Bilal ile birlikte koştu. Rakiplerinin müdahalesine rağmen Okafor kalecinin üzerinden topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. dakikada H.Kanlı’nın kullandığı faul atışında defanstan seken topa vuran Selim Saygı’nın topunu kaleci Ali Karal tokatladı direğe de vuran top dışarı çıktı ve Doğan Türk Birliği mutlak bir golü atamamış oldu. dakikada skora denge geldi. Gelişen T.Ocağı atağında Eneramo’nun rakibi ile girdiği mücadelede açılan topu iyi takip eden Ömer golü atmakta zorlanmadı ve skoru 1-1 yaptı. Bu golden once Eneramo’nun rakibine faul yaptığı gerekçesi ile Doğan futbolcularının hakeme itirazları oldu. dakikada gelişen atakta Eneramo topla rakip ceza alanı içinde buluştu. Rakibi A.Sönmez’den kurtulduktan sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara yollayınca T.Ocağı 2-1 öne geçti. dakikada fark 2’ye çıktı. Gelişen T.Ocağı atağında H.Kanlı’nın uzaklaştıramadığı topu alan Remzi karşı karıya kaldığı kaleci Ozan’ın yanından topu ağlara yolladı ve takımını 3-1 öne geçiren golü attı.

90+3’ncü dakikada sonradan oyuna giren Justice sağ taraftan Doğan Türk Birliği ceza alanine girdi. Rakibinin müdahalesine rağmen topu filelere göndererek takımı T.Ocağını 4-1 öne geçirirken maçın da skorunu belirlemiş oldu.

Bu galibiyetle Türk Ocağı puanını 32’ye yükseltirken, Doğan Türk birliği 47 puanda kaldı ve şampiyonluk yarışında önemli yara aldı.