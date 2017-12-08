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Rakip Melikgazi

Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı yarın Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Melikgazi Belediyesi’ni konuk edecek.

08 Aralık 2017 Cuma 11:42
Rakip Melikgazi
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BRT Spor'un haberine göre, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı yarın Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Melikgazi Belediyesi’ni konuk edecek. Maç saat 11.00 de başlayacak

Geçtiğimiz haftayı Ordu Deplasmanında geçiren ve Altınordu Engelli S.K na (38 – 78 ) mağlup olan temsilcimiz bu haftayı puanla kapatmak için çaba harcayacak. Temsilcimizin Lig’de 1 galibiyet ve averajla 6 puanı bulunuyor.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi Puan Cetveli Şöyle:

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