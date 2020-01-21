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Tenisçi muzu top toplayıcının soymasını istedi, hakem izin vermedi

Avustralya Açık Tenis Turnuvası maçında hakem, Fransız tenisçi Elliot Benchetrit'nin molada muzunu top toplayıcıya soydurmasına izin vermedi.

21 Ocak 2020 Salı 15:00
Tenisçi muzu top toplayıcının soymasını istedi, hakem izin vermedi

CNN'in haberine göre, maçta top toplayıcı olarak görev yapan bir kız çocuğu, 21 yaşındaki tenisçiye muz uzattı.

Benchetrit, parmaklarındaki yara bandını göstererek muzu top toplayıcının soymasını istedi. Bu sırada hakem John Blom, devreye girerek tenisçiye muzu kendisinin soyması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Benchetrit top toplayıcının elinden aldığı muzu ağzıyla soymaya çalıştı, sonra da meyveyi soymadan çantasının üzerine bıraktı.

Olayla ilgili Alex Theodoridis adlı kullanıcı tarafından Twitter'da yayımlanan videonun altındaki yorumlarda, tenisçinin davranışı eleştirildi.

'Köle muamelesi'

Bazı kullanıcılar, müdahalesini yerinde buldukları hakemi överken, birçok kişi dünya sıralamasında 231'nci sırada olan tenisçiye "Sen kendini ne sanıyorsun?" dedi.

Bazı kullanıcılar, tenisçinin top toplayıcıya "köle muamelesi" yaptığını öne sürerken, bazı yorumlarda ise abartılacak bir şey olmadığı savunuldu.

Hakemle tenisçi arasında yaşanan gerginliğin ardından devam eden karşılaşmada, Benchetrit, Dmitry Popko'yı 2-1 yendi.

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TenisçiSporHaber
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