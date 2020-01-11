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TFF Tahkim Kurulu’ndan Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye ret!

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'Takım Harcama Limitine' ilişkin karara yaptığı itirazları reddetti!

11 Ocak 2020 Cumartesi 16:38
TFF Tahkim Kurulu’ndan Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye ret!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş ile Fenerbahçe kulüplerinin “Takım Harcama Limiti” ile ilgili olarak faiz oranına yaptıkları itiraz için karar verdi. Kurul, iki kulübün itirazlarını karara bağlayarak, ret verdi! TFF’den yapılan açıklama şu şekilde;

TFF Tahkim Kurulu 11 Ocak 2020 günlü (2) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 31.12.2019 tarihli “Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına” ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz ‘un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu’ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 31.12.2019 tarihli “Takım Harcama Limitine” ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz ‘un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu’ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu”

TFF’DEN İKİNCİ AÇIKLAMA GELDİ

Kamuoyunun bildiği üzere, Kulüp lisans talimatında yönetim kurulumuzca Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’nın görüşü de alınarak 9 Aralık 2019 tarihinde “Kulüplerin Takım Harcama Limitleri” konusunda değişiklik yapılmıştı. Talimat, 2019-2020 sezonu için Kulüplerin Takım Harcama Limitleri’nde kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltilmesine ve kurula başvuru halinde, takım harcama limitleri belirlenirken kulüplerin son bilanço tarihindeki finansal kredilerine uygulanan faiz oranı yerine, güncel reel borçlanma faiz oranlarına göre finansman giderlerinin hesaplanmasına ve Süper Lig’e yükselen kulüplerin hesaplamalarının güncellenmesine olanak tanımıştı.

Bilindiği üzere talimatın yayınlanmasının ardından 15 Süper Lig kulübümüzün yazılı talebi sonrasında, 9 Aralık 2019 tarihli talimat Yönetim Kurulumuzca yeniden değerlendirilerek yürürlükten kaldırılmış ve talimatın ilk hali ile uygulanmasına karar verilmiştir.

TFF Yönetim Kurulu’nun talimatı ilk hale döndürmesinin üzerinden çok zaman geçmeden özellikle faiz oranlarının güncellenmesine ilişkin yeniden bir tartışma başlatılmasını ilginç bulmaktayız. Bunun yanında yapılacak transfer ya da transferlere mevcut uygulamalar ile engel olunduğu yönündeki değerlendirmeleri ise Türkiye Futbol Federasyonu’nu hedef gösteren çabalar olarak gördüğümüzün bilinmesini isteriz.

TFF talimatlarında yapılan her değişiklik anında TFF.org’ da yayınlanmakta olup, kıymetli yöneticilerimiz ve kulüplerimizin profesyonellerinin rahatlıkla ulaşımına açıktır. Buna bir de söz konusu çalışmaların, kulüplerimizin bilgisi ve yazılı talepleri dahilinde yapıldığını eklediğimizde konunun daha iyi anlaşılabileceğini belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygılarımızla.

Türkiye Futbol Federasyonu

Anahtar Kelimeler:
TFF Tahkim KuruluBeşiktaşFenerbahçe
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