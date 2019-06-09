Türkiye A Milli Futbol Takımı tarih yazdı

A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaştı.

A Milliler, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 30. dakikasında Kaan Ayhan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Ay-yıldızlılar 40. dakikada Cengiz Ünder'le farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda başka gol olmayınca A Milliler sahadan 2-0 galip ayrıldı.

LİDERLİĞİ FRANSA'DAN ALDI

Üçüncü maçlar sonunda puanını 9'a yükselten Türkiye, EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda liderliğe yükseldi. 6 puanda kalan Fransa ise ikinci sırada yer aldı.

Milliler, gruptaki ilk 2 maçında Andorra ve Arnavutluk'u mağlup ederek 2'de 2 yapmıştı.

BEŞİNCİ MAÇTA İLK GALİBİYET

Ay-yıldızlılar, Fransa karşısında tarihteki ilk galibiyetini aldı. İki takım bundan önce dört kez karşı karşıya gelmiş, bu maçların tümünde Fransa sahadan galip ayrılmıştı.

A Milli Futbol Takımı oyuncuları bitiş düdüğünün ardından tarihi galibiyeti tribündeki taraftarlarla kutladı.