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UKÜ fark yaratıyor: 18-75

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’nde Akdeniz Spor Birliği ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşılaştı.

21 Şubat 2020 Cuma 22:38
UKÜ fark yaratıyor: 18-75
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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’nde Akdeniz Spor Birliği ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşılaştı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda bu akşam oynanan karşılaşmayı 57 sayı farkla kazanan UKÜ, farklı galibiyetlerine bir yenisini eklerken ligde oynadığı beşinci maçını da galibiyetle tamamlamış oldu.

17-4, 39-12, 55-18 ve 75-18’lik periyotlarla galibiyete ulaşan UKÜ’de 17 sayı ile oynayan Sude Kadıoğlu maçın en skorer oyuncusu oldu. Akdeniz adına 8 sayı kaydeden Şifa Selçuklu ise takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu olarak maçı tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
KKTC Basketbol Federasyonu
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