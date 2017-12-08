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Ülke tenisinde önemli gelişmeler

Tenis Federasyonu Başkanı Ratip, ekibiyle göreve geldiklerinden itibaren en büyük hedefi olan sporcuları ‘Güney’ e bağımlı olmaktan kurtarmak konusunda önemli adımlar attıklarını savundu.

08 Aralık 2017 Cuma 13:37
Ülke tenisinde önemli gelişmeler
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SPOR ARTI’nın dün akşamki programına konuk olan Tenis Federasyonu Başkanı Rağıp Ratip, ekibiyle göreve geldiklerinden itibaren en büyük hedefi olan sporcuları ‘Güney’ e bağımlı olmaktan kurtarmak konusunda önemli adımlar attıklarını savundu.

BRT 1’de yayınlanan programa Teknik Komite’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gazioğlu’yla birlikte katılan Başkan, ülke tenisinde önemli gelişmeler yaşanacağını anlattı.

Türkiye Tenis Federasyonu Milli Takımlar Teknik Direktörü Onur Binay yönetiminde KKTC tenisinin gelişimi ve bu konuda yapılacaklarla ilgili projeyi konuştuğumuz Rağıp Ratip, “Türkiye Tenis Federasyonu çok ciddi destekler vermeye hazır. Görecekseniz, iki kardeş federasyonun ortak çok iyi işleri olacak. Bu çalışmalardan KKTC tenisçileri çok iyi yararlanacak” ifadelerini kullandı.

“Ülke tenisinin başına çok güvenilir bir isim getirdik. Çocukları doğru ele teslim ettik” diye konuşan Teknik Komite Sorumlusu Hasan Gazioğlu da Türk tenisinde çok önemli bir yere sahip Onur Binay’ın başında olduğu programın nasıl meyve vereceğinin görüleceğini söyledi.

SPOR ARTI’ya telefon bağlantısıyla konuk olan Türkiye Tenis Federasyonu Milli Takımlar Teknik Direktörü Onur Binay ise Kuzey Kıbrıs’ın birçok potansiyeli barındıran bir yer olduğuna vurgu yaptı.

KKTC Tenis Federasyonu’nun idare ediliş ve vizyonundan övgüyle bahseden Onur Binay, başlatılan 5 yıllık projenin iyi sonuçlar vereceğine dair inancını paylaştı.

“İlk adımlar için herşey var” diye konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Milli Takımlar Teknik Direktörü, yaşanacak gelişmelerle Türkiye’den sporcuların KKTC’de düzenlenecek turnuvalara katılmak isteyecekleri günlerin geleceği öngörüsünde de bulundu.

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