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Voleybol: FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

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FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Türkiye, ABD'ye 3-0 yenildi.

11 Temmuz 2021 Pazar 22:21
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Voleybol: FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Türkiye, ABD'ye 3-0 yenildi.

Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı şampiyonada C Grubu'nda yer alan milliler, üçüncü maçında Hollanda'nın Rotterdam kentinde ABD ile karşılaştı.

Milli takım, rakibine 25-18, 27-25 ve 25-22'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup oldu.

Türkiye, gruptaki ilk maçında Tayland'ı 3-0 yenerken, ikinci maçında Rusya'ya 3-1 kaybetmişti.

Grubu 3. sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, son 8 şansını yitirdi. Milliler kalan bölümde klasman müsabakaları oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Son Güncelleme: 11.07.2021 23:44
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