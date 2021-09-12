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Yeni transferle Fenerbahçe!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor.

12 Eylül 2021 Pazar 16:43
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Yeni transferle Fenerbahçe!

 Ülker Stadı'nda saat 17'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Teknik direktör Viyor Pereira bu maçta Atilla Szalai'yi yedek bırakırken yerine Serdar'a görev verdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Ülker Stadı'nda Sivasspor'la karşılaşıyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar, Tisserand, Gustavo, Zajc, Osayi Samuel, Muhammed, Rossi, Mesut, Berisha

Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Max Gradel, Henrique, Yatabare

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSivassporAltayRossiYatabare
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