Genç kaleci Yusuf Yontar yaptığı açıklamada, Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt’a kendisini bu büyük camiaya laik gördüğü için teşekkür ederken, bu transferin gerçekleşmesinde kendisine yardımcı olan Yenicami Ağdelen Kulübü’ne de teşekkür etti. Yontar, önümüzdeki sezon için elinden gelenin fazlasını yapıp MTG’yi hak ettiği yerlere taşıyacağını ve burada şampiyonluklar yaşamak istediğini ve burada çok güzel 3 sezon geçirmek istediğini de ifade etti.
Yusuf Yontar Mağusa Türk Gücü’nde...
Mağusa Türk Gücü, Yusuf Yontar’ı , Yenicami’den 3 yıllığına bonservisli olarak transfer ederek önemli bir transfere daha imza atmış oldu.
12 Haziran 2018 Salı 17:14