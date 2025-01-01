Netflix'in küresel bir fenomen haline gelen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, ikinci sezonun yayınlandığı ilk haftayı erişilmesi güç rekorlarla geride bıraktı.

Netflix'in yaptığı bilgilendirmeye göre Squid Game'in ikinci sezonu, Netflix Global Top 10'un zirvesine fırladı.

İlk haftadan 68 milyon izlenmeye sayısına ulaşan yapım, 92 ülkede 1. sıraya yerleşti.

26 Aralık'ta yayınlanan dizi, prömiyer haftasında bir dizi için en çok izlenme rekorunu da kırdı ve rekor sürede 'En Popülerler Listesi'ne' girdi.

İlk sezonunda 14 dalda Emmy adaylığı elde eden dizi, 2 milyar 200 milyon saat izlenmeyle en çok izlenen Netflix dizisi durumunda.

3. SEZON DUYURUSU DA YAPILDI

Öte yandan dizinin üçüncü sezonunun da yolda olduğu açıklandı. Netflix'ten yapılan duyuruda 2025'te yayınlanacak üçüncü sezonun aynı zaman da final sezonu olacağı belirtildi: "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak."

Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere seslendiği bir mektupla haberi doğruladı.

Netflix Türkiye hesabı da bugün yaptığı paylaşımda üçüncü sezonun bu sene içinde yayınlanacağını duyurdu.