Hint Okyanusu'nda bir ada ülkesi olan Sri Lanka'da dün sabah saatlerinde ülke çapında elektrikler kesildi. Kademeli olarak gelen elektrik öncelikle tıbbi ve su arıtma tesislerine verildi. 22 milyonluk ülkede yaşanan bu elektrik kesintisi sonrasında açıklama yapan Sri Lanka Enerji Bakanı Kumara Jayakody, "Bir maymun şebeke trafomuza temas etti ve sistemde dengesizliğe neden oldu" dedi.

Flora ve fauna açısından büyük bir çeşitliliğe sahip olan adada, yerleşimin ve binalaşmanın yoğun olduğu kentlerde bile maymunlara rastlanıyor. Günlük hayatın bir parçası olan maymunlar, insanlarla yaşamaya alışmış. Ülkedeki maymun nüfusunun 3 milyona yakın olduğu tahmin ediliyor.

Sri Lankalılar, ülkenin ekonomik krize girdiği 2022 yazında aylarca elektrik kesintilerine maruz kalmış ve sıcak yaz günlerinde saatlerce elektriksiz kalmışlardı. Benzin istasyonlarında motorin ve benzin bitince günde 13 saat elektrik kesintileri yaşanmıştı.