Toplantıda Stilevs Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hayri Demirci ve Yönetim Kurulu üyeleri, markanın vizyonu, misyonu ve en son teknoloji ürünleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Stilevs'in öncelikli hedefinin kaliteli ürünler sunmak olduğunu vurgulayan Mehmet Hayri Demirci, "Stilevs olarak sadece kaliteye odaklanmıyoruz, aynı zamanda tüketicilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunma konusundaki kararlılığımızla biliniyoruz. Kuzey Kıbrıs ile birlikte daha da büyüyeceğimize olan inancımızı paylaşmak için buradayız" dedi.

Toplantıya katılan çok sayıda gazeteci ve medya yöneticisi, Stilevs markası hakkında bilgi aldı, yeni ürünleri deneme fırsatı buldu. Toplantıda tanıtımı yapılan ürünler hakkında detaylı bilgi veren Stilevs ekibi, gazetecilerin sorularını da içtenlikle yanıtladı.

Stilevs'in Kuzey Kıbrıs'a özel olarak geliştirdiği ürünlerin, ülkeye katkı sağlayacak yenilikçi çözümler sunduğuna dikkat çeken basın mensupları, toplantıyı ilgiyle takip etti.