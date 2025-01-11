

Çukurova ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Fazlı Meto Bulvarı altından geçen içme suyu ana hat borusu, yüksek basınç sonucu patladı. Bulvar kısa süre içinde suyla kaplandı.

Bu sırada içindeki yolcularla bulvarda ilerleyen Veli Bala yönetimindeki özel halk otobüsünün sol arka kısmı, yolda oluşan göçüğe düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Suyu gördüğünü ancak göçüğü fark edemediğini söyleyen şoför Bala, "Sanki yer yarıldı da içine düştük gibi bir şey oldu. Verilmiş sadakamız varmış, daha da kötü olabilirdi." dedi.



Belediye ekipleri bölgeye gelen suyu keserken, otobüs ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çekildi. Belediye ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ediyor.