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Açıklamada, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Muhammet Ekrem (40) yönetimindeki SJ 053 plakalı su dolu tanker ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada üç yol mevkiine geldiğinde, araç tekerleğinin üzerinden kaçması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp sağ yan kısmı üzerine devrildiği bildirildi.

CTP Milletvekili adayı Özuslu, Gemikonağı Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti

CTP Milletvekili adayı Özuslu, Gemikonağı Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti

Tatlısu-Geçitkale ana yolu üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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