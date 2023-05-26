Tatlısu-Geçitkale ana yolu üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Muhammet Ekrem (40) yönetimindeki SJ 053 plakalı su dolu tanker ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada üç yol mevkiine geldiğinde, araç tekerleğinin üzerinden kaçması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp sağ yan kısmı üzerine devrildiği bildirildi.
Açıklamada, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği aktarıldı.
Soruşturma sürüyor.