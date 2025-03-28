Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Tatil Evleri Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, belediyelerin su ücretlerini düzenleyerek yüksek su ücretlerinin ve her belediyenin farklı ücret belirlemesinin önüne geçilmesini amaçlıyor. Buna göre, su ücretleri, Su İşleri Dairesi’nin belirlediği içme suyu tarifesinin iki katını aşmayacak şekilde düzenlenecek, saat ücreti bir aylık asgari ücreti geçmeyecek.

Tatil evleri

Tatil Evleri Yasa Tasarısı ise turistlere kiralanan tatil evlerinin kayıt altına alınmasını, denetim yapılmasını ve vergi gelirlerinin artırılmasını öngörüyor.

Tasarıya göre, tatil evleri, Turizm Planlama Dairesi tarafından sicile kaydedilecek ve işletme izni alacak. Tatil evlerinde en fazla 10 kişi konaklayabilecek ve bağımsız mutfak, banyo gibi asgari standartlar sağlanacak. İşletme izni ücretleri, tatil evinin sınıfına göre asgari ücretin yüzde 7 ila yüzde 15’i arasında belirlenecek. Kayıt dışı tatil evi işletenlere 2 yıla kadar hapis veya ağır para cezaları uygulanacak.

Tasarılar hakkında görüş ve öneriler, 20 gün içinde Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na yazılı olarak iletilebilecek.