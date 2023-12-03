KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, Evkaf’ın senin her gününde engelli bireylerin yanında olduğunu vurguladı.

Suay’ın açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Vakıflar İdaresi de bu konuda en öncü kurum niteliğinde diyebiliriz. Zira, engellerin kaldırılması, problemlere çözüm üretilmesi ve daha engelsiz bir çevrede yaşam mücadelemiz için attığımız her adımda bu ecdat yadigarı kurumu yanımızda görüyoruz çok şükür.

Sosyal dayanışma faaliyetleriyle gönüllere dokunmaya, eğitim programlarıyla istikbalimize ışık tutmaya ve farkındalık çalışmalarıyla da dikkatleri doğru noktaya çekmeye gayret ederken, yani aslında hayatın her alanında yanımızda hep Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ni buluyoruz.

En temel insanca yaşam hakkı olan istihdamlar konusunda dahi son 17 yılda camiamızın yanında olan yine bu kurumdu. %4 olan yasal zorumluluk oranının neredeyse tam iki katı bir oranla gerçekleştirdiği engelli personel istihdamıyla hem vakıf ruhunu yaşatıyor hem de diğer kurumlar açısından emsal teşkil edecek adımlara imza atıyor.

Yani vakıf, gerçek anlamda bir sosyal devlet anlayışı,farkındalığın en geniş tanımı ve gönül birliği yapabilmenin en net ifadesidir.

Gösterdikleri hassasiyet ve vakıf anlayışının günümüze taşınması noktasında ortaya koydukları iyi niyetten dolayı Genel Müdür İbrahim Benter nezdinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne tüm engelliler camiası adına teşekkür ediyoruz.”